КГГА выдала градостроительные условия для застройки рынка "Почайна" в Киеве

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал компании "Б.В." градостроительные условия и ограничения для застройки территории книжного и вещевого рынка "Почайна". Согласно с документом, там планируется строительство торгово-общественного центра "Петровка", пишут "Українські новини" со ссылкой на данные реестра выданных градостроительных условий и ограничений.

Участок под будущую стройку занимает 0,9899 га и расположен по адресу ул. Вербовая, 21 и 23. При этом его часть попадает в исторический ареал Киева , из-за чего застройщик обязан согласовать действия с органами охраны культурного наследия.

Также компании нужно получить согласование с "Киевским метрополитеном" и учесть перспективный пересадочный узел электропоездов с выходом к станции метро "Почайна" и на улицу Вербовую.

Сообщается, что общество с ограниченной ответственностью "Б.В" зарегистрировано на проспекте Степана Бандеры, 16Д. Его конечными бенефициарами являются бывший замминистра экологии и природных ресурсов Игорь Вильдман [занимал эту должность в 2010-2012 годах], Деспоина Харалампус Николау и Джиана Трапезаниду.

Игорь Вильдман контролирует "Б.В." через компанию "Вильдман", Харалампус Николау и Трапезаниду - через кипрскую Belviro Trading.

Напомним, в 2017 году в Киеве разгорелось противостояние между общественностью и застройщиком "Эмпориум пропертиз", который собирался построить 14 многоэтажек на месте бывшего Сенного рынка.

Позже стало известно, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" не выдавало застройщику Сенного рынка компании "Эмпориум пропертиз" разрешение на установку строительного забора, без которого нельзя вести работы на участке.

Активисты "Национального корпуса" в ноябре снесли забор, а инспектор "Киевблагоустройства" зафиксировал его отсутствие, выдав предписание на приостановку строительных работ до получения разрешения на временное нарушение благоустройства.