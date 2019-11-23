КГГА выдала градостроительные условия для застройки рынка "Почайна" в Киеве

Его часть попадает в исторический ареал столицы.

КГГА выдала градостроительные условия для застройки рынка "Почайна" в Киеве
Фото: news.liga.net

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал компании "Б.В." градостроительные условия и ограничения для застройки территории книжного и вещевого рынка "Почайна". Согласно с документом, там планируется строительство торгово-общественного центра "Петровка", пишут "Українські новини" со ссылкой на данные реестра выданных градостроительных условий и ограничений.

Участок под будущую стройку занимает 0,9899 га и расположен по адресу ул. Вербовая, 21 и 23. При этом его часть попадает в исторический ареал Киева, из-за чего застройщик обязан согласовать действия с органами охраны культурного наследия.

Также компании нужно получить согласование с "Киевским метрополитеном" и учесть перспективный пересадочный узел электропоездов с выходом к станции метро "Почайна" и на улицу Вербовую.

Сообщается, что общество с ограниченной ответственностью "Б.В" зарегистрировано на проспекте Степана Бандеры, 16Д. Его конечными бенефициарами являются бывший замминистра экологии и природных ресурсов Игорь Вильдман [занимал эту должность в 2010-2012 годах], Деспоина Харалампус Николау и Джиана Трапезаниду.

Игорь Вильдман контролирует "Б.В." через компанию "Вильдман", Харалампус Николау и Трапезаниду - через кипрскую Belviro Trading.

Напомним, в 2017 году в Киеве разгорелось противостояние между общественностью и застройщиком "Эмпориум пропертиз", который собирался построить 14 многоэтажек на месте бывшего Сенного рынка.

Позже стало известно, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" не выдавало застройщику Сенного рынка компании "Эмпориум пропертиз" разрешение на установку строительного забора, без которого нельзя вести работы на участке.

Активисты "Национального корпуса" в ноябре снесли забор, а инспектор "Киевблагоустройства" зафиксировал его отсутствие, выдав предписание на приостановку строительных работ до получения разрешения на временное нарушение благоустройства.

В ноябре КГГА в лице мэра Киева Виталия Кличко и застройщик Сенного рынка, компания "Эмпориум пропертиз" в лице Александра Перехреста подписали меморандум о снятии социального напряжения вокруг застройки.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Названа среднемесячная сумма расходов на еду в УкраинеНазвана среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
Кабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - СкалецкаяКабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - Скалецкая
Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мираБилл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира
В Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участкиВ Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участки
СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривенСБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Кинотеатр "Киев" находится в непригодном к использованию состоянии, - КГГАКинотеатр "Киев" находится в непригодном к использованию состоянии, - КГГА
Миссия МВФ приступила к работе в КиевеМиссия МВФ приступила к работе в Киеве
"Укрзализныця" передаст Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки"Укрзализныця" передаст Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки
Украина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынкахУкраина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынках
И.о. директора "Укрспирта" настаивает на декриминализации рынка спиртаИ.о. директора "Укрспирта" настаивает на декриминализации рынка спирта
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУВ Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
КГГА проведет инвентаризацию "хрущевок"КГГА проведет инвентаризацию "хрущевок"
КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТРКБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР
В Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имуществаВ Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имущества
Объем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследованиеОбъем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследование
Последние новости
Подгружаем последние новости