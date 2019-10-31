Украина и США обменяются налоговыми данными. В Раде хотят узнать об американских офшорах

29 октября Верховная Рада приняла законопроект №0001 о ратификации соглашения с США по правилам FATCA (налоговые требования к иностранным счетам), пишут AIN.UA .

Это позволит странам обмениваться информацией о налогоплательщиках и находить скрытые активы.

О чем речь

FATCA — закон США «О налоговых требованиях к иностранным счетам», вступивший в силу в июле 2014 года. Он прописывает механизм взаимодействия IRS (налоговое ведомство США) и заграничных финансовых организаций.

Стороны могут автоматически обмениваться данными при условии, что страны заключили межправительственное соглашение о надзоре. Главная цель: отыскать американцев, которые уклоняются от налогообложения за границей. Если договоров нет, на переводы могут накладывать штрафы по подозрению в уклонении от налогов.

Украина подписала соглашение с США об улучшении выполнения FATCA в 2017 году. Новый закон завершает этот процесс. Теперь IRS сможет автоматически получать данные об администрировании доходов и налогов американских налогоплательщиков.

Что для украинцев

Законопроект касается и украинцев, которые скрывают активы в США , уверен глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Его цитату приводит The Page: