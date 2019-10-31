Украина и США обменяются налоговыми данными. В Раде хотят узнать об американских офшорах
29 октября Верховная Рада приняла законопроект №0001 о ратификации соглашения с США по правилам FATCA (налоговые требования к иностранным счетам), пишут
Это позволит странам обмениваться информацией о налогоплательщиках и находить скрытые активы.
О чем речь
FATCA — закон США «О налоговых требованиях к иностранным счетам», вступивший в силу в июле 2014 года. Он прописывает механизм взаимодействия IRS (налоговое ведомство США) и заграничных финансовых организаций.
Стороны могут автоматически обмениваться данными при условии, что страны заключили межправительственное соглашение о надзоре. Главная цель: отыскать американцев, которые уклоняются от налогообложения за границей. Если договоров нет, на переводы могут накладывать штрафы по подозрению в уклонении от налогов.
Украина подписала соглашение с США об улучшении выполнения FATCA в 2017 году. Новый закон завершает этот процесс. Теперь IRS сможет автоматически получать данные об администрировании доходов и налогов американских налогоплательщиков.
Что для украинцев
Законопроект касается и украинцев, которые скрывают активы в США, уверен глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Его цитату приводит The Page:
Этот механизм позволит нам не только раскрывать ведомости о налогоплательщиках США, об их доходах на территории Украины, но и даст возможность открыть механизмы получения нашим правительством и налоговой службой информации об активах украинских граждан, которые они пока что прячут за границей. Это простые шаги деоффошоризации.