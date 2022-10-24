РФ до кінця року може заробити $600 мільйонів на продажу краденого українського зерна — ЗМІ

Росія має намір вивезти майже 1,8 млн тонн зерна з окупованих територій України у 2022 році, що дозволить їй заробити близько $600 млн. Про це йдеться в розслідуванні німецького мовника NDR, який посилається на дані російських документів, а також дані морського трафіку й супутникові знімки.

РФ до кінця року може заробити $600 мільйонів на продажу краденого українського зерна — ЗМІ
Фото: slovoidilo.ua

Деталі

Згідно з документами, з початку повномасштабної російської агресії з порту окупованого Севастополя вийшло близько 20 суден завантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість партій були призначені для Сирії, Росії та Туреччини.

Близько мільйона тонн вкраденого на окупованих територіях України зерна, ймовірно, вже було відвантажено через морські порти в анексованому Криму. Щоб приховати крадіжку зерна, російські транспортні судна вимикають транспондери, що передають геолокаційні дані.

Судячи з вантажних листів, на які посилається NDR, до кінця 2022 року заплановані ще майже 40 відправлень з Севастополя. Там вказані дати завантаження та обсяги для майбутніх рейсів, що може свідчити про те, що російські окупанти, очевидно, вже організували логістику для вивезення краденого зерна.

«Зерновий коридор»

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна, Росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту зерна через Чорне море.

Угода передбачає, що Україна повністю контролює порти «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Знаходження у цих портах інших суден, крім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов'язаних з ним харчових продуктів та добрив, не передбачається.

Росія натомість отримала гарантії для власного експорту зерна та добрив. При цьому документ не передбачає послаблення санкцій щодо РФ, а також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.





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