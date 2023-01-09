Росія виставила на продаж вкрадений в України завод

У чому небезпека такого придбання, не лише з юридичної, але й з безпекової точки зору, інформує ZN.ua.

Росія виставила на продаж вкрадений в України завод
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Окупаційна адміністрація Російської Федерації виставила на продаж 100% акцій Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", що входить до складу Укроборонпрому та перебуває на тимчасово окупованій території з 2014-го року. Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому"

Це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить.

У цьому зв'язку в "Укроборонпромі" застерігають потенційних покупців, що тимчасова окупація Російською Федерацією територій України є незаконною і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав.

"Дії окупаційної влади рф є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними. Після деокупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ми обов’язково відновимо контроль над діяльністю Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод"", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, тимчасово окупована Росією Автономна Республіка Крим є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів.

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів в дію Рішення РНБО, яким впроваджувалися санкції проти 540 компаній та 538 людей. В санкційний список потрапив "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Відомо також, що Євпаторійський авіаційний ремонтний завод (координати 45.216840, 33.391032) використовується окупантами для ремонту російської військової авіації, а отже, є цілком легітимною ціллю. Про це в вересні 2022 року поперджав Центр журналістських досліджень.

За матеріалами: Укроборонпром /

Лія Ільченко, ZN.ua





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