Зеленский предложил отменить монополию государства на производство спирта

"Укрспирт" пойдет на приватизацию.

Зеленский предложил отменить монополию государства на производство спирта
Одно из предприятий "Укрспирта"
Фото: 112.ua

Президент Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В случае принятия законопроекта производством спирта сможет заниматься любая компания, которая получит необходимую лицензию. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП "Укрспирт".

Оптовая торговля пищевым спиртом также будет осуществляться по лицензии. Этиловый спирт для медицинских и ветеринарных целей смогут продавать медучреждения и компании зооветеринарной поставки независимо от формы собственности при наличии лицензии.

Законопроект предполагает полную либерализацию экспорта спирта, а его импорт до 1 января 2022 года будет разрешен только уполномоченным Кабмином государственным предприятиям.

Принятие законопроекта призвано создать в Украине цивилизованный конкурентный рынок спирта и ликероводочных изделий. "В течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году", - заявили в Офисе президента.

Напомним, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ранее анонсировал приватизацию "Укрспирта", назвав его "одним из самых коррумпированных и криминальных направлений".

Один из бывших руководителей "Укрспирта" Виктор Панков был убит в Киеве, другой - Михаил Лабутин - обвинялся в создании ОПГ для террористических атак на госучреждения.

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