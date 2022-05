Еврокомиссия предложила Украине макрофинансовую помощь на 9 млрд евро

Еврокомиссия заявила о намерении предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро в 2022 году. Об этом написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter .

«Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 млрд евро в 2022 году», - говорится в публикации.

По словам фон дер Ляйен, ЕС будет поддерживать Украину во время войны и когда страна начнет восстанавливаться.