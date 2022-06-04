Верховная Рада предложила увольнять украинцев за один день

Верховная Рада Украины предложила принять новый Трудовой кодекс. Он предусматривает увольнение работников без веских оснований и предупреждения. Законопроект уже прошел первое чтение.

Увольнение за один день: Верховная Рада во время войны предложила принять новый Трудовой кодекс

На рынке труда Украины в скором времени ожидаются серьезные перемены. ВРУ рассмотрела законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность", который представили в парламенте год назад.

Депутаты решили, что во время войны пришло время пересмотреть правила трудоустройства в стране. Ключевое новшество - введение договорного режима регулирования трудовых отношений. Его предложили распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса, а также на работников крупных предприятий, зарплата которых превышает восемь минимальных.

Суть договорных отношений в том, что с работодателя снимаются практически все обязанности и ограничения, налагаемые на него нынешним Трудовым кодексом. Если закон примут, сохранятся лишь минимальные требования: что размер зарплаты нельзя устанавливать ниже минимального и работнику положен ежегодный отпуск.

Увольнение за один день: Верховная Рада во время войны предложила принять новый Трудовой кодекс

Остальные условия труда будут определяться "по взаимному согласию" и фиксироваться договором. Ожидается, что новая система избавит трудовые отношения от лишних формальностей, которые требуют значительных трат и усилий.

Народные избранники предложили предоставить работодателю право уволить сотрудника в любое удобное время – даже без оснований или его согласия. Достаточно отправить человеку работнику извещение - и он будет считаться уволенным со дня, следующего после вручения письма.

Примечательно, что согласие профсоюза также не требуется. Работодатель должен будет выплатить бывшему сотруднику три минимальные зарплаты.

Напомним, украинцам во время войны разрешили забирать домой трудовые книжки.


Ловіцька Леся, Тудей





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