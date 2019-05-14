Компания ICU впервые рассказала об инвестициях в украинские стартапы: Petcube, 3DLOOK и другие

Венчурная компания ICU впервые раскрыла свои инвестиции в IT-компании. Об этом сообщает «НВ Бизнес», ссылаясь на данные управляющего партнера ICU Макара Пасенюка, пишут AIN.UA

Сейчас в портфель ICU входит семь компаний, инвестиции в каждую составили от $200 000 до $1 млн. Среди них:

  • Petcube — украинский производитель гаджетов для домашних питомцев.
  • Hideez — украинский производитель устройств для хранения данных.
  • Xelba — разработчик устройств и программного обеспечения для интернета вещей.
  • Smart Commerce — b2b-сервис для моментального сбора информации о товарах.
  • Good Money — социально ориентированный онлайн-банкинг.
  • 3DLOOK — украинский стартап, который работает над технологией сканирования человеческого тела по фото.
  • Apostera — разработчик беспилотных технологий для автомобильной отрасли.

В ICU отметили, что до конца 2019 года планируют совершить еще 3-5 новых сделок.


Дмитрий Демченко, AIN


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