Компания ICU впервые рассказала об инвестициях в украинские стартапы: Petcube, 3DLOOK и другие

Венчурная компания ICU впервые раскрыла свои инвестиции в IT-компании. Об этом сообщает «НВ Бизнес», ссылаясь на данные управляющего партнера ICU Макара Пасенюка, пишут AIN.UA

Сейчас в портфель ICU входит семь компаний, инвестиции в каждую составили от $200 000 до $1 млн. Среди них:

Petcube — украинский производитель гаджетов для домашних питомцев.

Hideez — украинский производитель устройств для хранения данных.

Xelba — разработчик устройств и программного обеспечения для интернета вещей.

Smart Commerce — b2b-сервис для моментального сбора информации о товарах.

Good Money — социально ориентированный онлайн-банкинг.

3DLOOK — украинский стартап, который работает над технологией сканирования человеческого тела по фото.

Apostera — разработчик беспилотных технологий для автомобильной отрасли.

В ICU отметили, что до конца 2019 года планируют совершить еще 3-5 новых сделок.