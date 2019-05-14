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2019-05-14
Компания ICU впервые рассказала об инвестициях в украинские стартапы: Petcube, 3DLOOK и другие
Венчурная компания ICU впервые раскрыла свои инвестиции в IT-компании. Об этом сообщает «НВ Бизнес», ссылаясь на данные управляющего партнера ICU Макара Пасенюка, пишут
Сейчас в портфель ICU входит семь компаний, инвестиции в каждую составили от $200 000 до $1 млн. Среди них:
- Petcube — украинский производитель гаджетов для домашних питомцев.
- Hideez — украинский производитель устройств для хранения данных.
- Xelba — разработчик устройств и программного обеспечения для интернета вещей.
- Smart Commerce — b2b-сервис для моментального сбора информации о товарах.
- Good Money — социально ориентированный онлайн-банкинг.
- 3DLOOK — украинский стартап, который работает над технологией сканирования человеческого тела по фото.
- Apostera — разработчик беспилотных технологий для автомобильной отрасли.
В ICU отметили, что до конца 2019 года планируют совершить еще 3-5 новых сделок.
Дмитрий Демченко, AIN
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