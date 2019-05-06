В Первомайске отключили воду из-за долгов

Задолженность потребителей за услуги составила 7 млн гривен.

В Первомайске отключили воду из-за долгов

Город Первомайск Николаевской области остался без воды из-за долгов. Пресс-служба городского совета сообщает, что задолженность потребителей за услуги составила 7 млн гривен.

"Задолженность населения на 01.05.2019 года составляет более 7 млн. гривен. В свою очередь КП "Первомайский городской водоканал" из-за нехватки средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию", - говорится в сообщении.

В связи с этим сегодня водоканал отключен от электроэнергии.

С целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии.

Как сообщалось, с 1 мая "Ровнотеплоэнерго" отключило горячую воду всем потребителям. У компании накопился огромный долг перед "Нафтогазом".


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