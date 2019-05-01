Генеральный директор Xiaomi проспорил миллиард юаней

«Пусть вся [китайская] нация будет нам свидетелями, если наш годовой доход превзойдет таковой у Gree, госпожа Дунь, будьте добры выплатить мне один юань», — заявил Цзюнь, находясь на одной сцене с председателем совета директоров Gree Electric Дун Минчжу и основателем группы компаний Alibaba Джеком Ма. На что Дунь ответила: «А почему бы не поднять ставку до миллиарда юаней?»

По результатам 2018 года Gree показал доход в 198 миллиардов юаней, тогда как Xiaomi заработала на 20 миллиардов меньше. С момента размещения акций производителя смартфонов на бирже Гонконга в июле 2018 года их стоимость упала на 30%, обманув ожидания аналитиков. Издательство Bloomberg, внимательно следившее за результатом пари, не смогло получить комментарии от представителей обоих сторон.

Лэй Цзюнь в 2013 году считал, что рынок тесно связанной с онлайн-сервисами потребительской электроники, взорвет экономику. Его вызов был брошен компании, которая значительно превосходила Xiaomi на тот момент: по прибыли, производственным мощностям, количеству сотрудников и доле на рынке. Gree Electric Appliances Inc. — крупнейший китайский производитель систем кондиционирования воздуха, а Дун Минчжу, президент компании, является известнейшим бизнесменом в КНР . Она начала с должности рядового менеджера по продажам и за 11 лет достигла высшего поста в совете директором компании.



