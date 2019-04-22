"Нафтогаз" начал торговать электроэнергией
Пока речь идет о небольших объемах, "но важен опыт на новом для нас рынке".
"Нафтогаз Украины" впервые занялся поставкой электроэнергии.
Пресс-служба группы сообщила, что в твиттере о победе на тендере по поставке электроэнергии коммунальному некоммерческому предприятию Кировоградский областной противотуберкулезный диспансер. Стоимость контракта - 880 тысяч гривен.
Поставками будет заниматься ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".
В "Нафтогазе" отметили, что речь идет о сравнительно небольших объемах, "но очень важен опыт конкурентной борьбы на новом для нас рынке".
"В дальнейшем клиенты смогут покупать у Нафтогаза не только газ, но и другие энергетические продукты - на привлекательных условиях и с качественным сервисом", - отметили в "Нафтогазе".
Напомним, что с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии, предусмотренный законом "О рынке электроэнергии". За первый месяц функционирования розничного рынка электроэнергии в Украине появилось 302 поставщика электроэнергии.
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