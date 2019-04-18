Выручка Lenovo достигла отметки в $50 млрд

Выручка Lenovo достигла отметки в $50 млрд

Китайская компания Lenovo провела официальное мероприятие в Пекине. В рамках прошедшей встречи генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing) рассказал о том, что суммарный объём выручки компании по итогам 2018 финансового года впервые в истории составил свыше $50 млрд. Он подчеркнул, что для вендора этот показатель является рекордным, сказав также, что в глобальных масштабах всего 200 компаний обгоняют Lenovo по объёмам полученной выручки.

В ходе мероприятия было объявлено о том, что бизнес, связанный с производством персональных компьютеров, достиг отметки в $3 млрд. Кроме того, мобильный бизнес компании вырос на $1 млрд. Направление, связанное с производством оборудования для центров обработки данных, также прибавило $1 млрд.

Президент Lenovo подчеркнул, что увеличение объёмов поставок персональных компьютеров позволило вендору вернуться на лидирующую позицию в этом направлении. Согласно статистическим данным, в отчётном периоде доля Lenovo на рынке ПК в Китае превышает 39 %. В сегменте мобильных устройств Lenovo входит в десятку крупнейших производителей. Ещё было отмечено, что в отчётном периоде Lenovo реализовала ряд успешных инвестиционных проектов. Было осуществлено вложение денежных средств в 21 компанию, а также отказ от финансирования 6 проектов. Всё это принесло порядка $100 млн прибыли.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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