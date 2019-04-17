Коболев заявил, что "Нафтогазу" не хватает денег на закачку газа

Он отметил, что это возможно технологически, но не хватает финансов.

Планы "Нафтогаза" накопить 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах к отопительному сезону вполне реальны технологически, однако на это не хватает финансовых ресурсов. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью ТСН.ua.

По словам Коболева, компания недополучает более 100 млрд грн из-за выполнения возложенных на Нафтогаз специальных обязательств по продаже газа населению не по рыночной стоимости.

Еще одна проблема - финансовый дефицит, образовавшийся из-за нескольких факторов. "Самый главный фактор - это обязательство продавать газ через частных посредников. Они уже задолжали нам около $1,3 млрд. Мы ожидаем, что в этом году прирост задолженности этих компаний будет близок к $1 млрд", - подчеркнул глава Коболев.

Необходимость создать дополнительный запас газа на случай кризиса - другой фактор финансового дефицита.

"Мы планируем закупить на 3 млрд кубометров, что больше по сравнению с обычным объемом. Кроме того, мы заложили в финансовый план выплату дивидендов государству в размере 90% от прибыли и погашения кредитов", - отметил глава "Нафтогаза".

По словам Коболева, в связи с этим "Нафтогаз" поставлен перед сложным выбором.

"Нам, менеджменту, сейчас надо принимать решение: или мы готовимся к зиме и закачиваем газ в подземку из тех средств, которые у нас есть, но при этом не бурим и не наращиваем добычу украинского газа, или мы не готовимся к зиме и направляем средства на бурение и добычу украинского газа", - сказал Коболев.

Он отметил, что если бы "Нафтогаз" мог напрямую продавать газ потребителям, то 1 млрд долларов компания нашла бы легко. Тогда инвесторы понимали бы, кто потребляет газ и как компания возвращала бы деньги. Если бы "Нафтогаз" мог брать кредиты за рубежом, проблема с финансами была бы решена самой компанией. "Мы над этим работаем, работаем с различными направлениями - китайцами, европейцами, американцами. Но пока картина неутешительная, между нами и потребителями остаются посредники", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Напомним, сегодня, 17 апреля Премьер-министр Владимир Гройсман снова пригрозил уволить Андрея Коболева. Основной причиной этому стало требование правительства снизить до 24 апреля цену на газ для украинцев. Гройсман отметил, что рыночная цена на газ должна быть ниже, чем 8,55 грн за кубометр.

16 апреля руководитель газового подразделения "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что с 1 мая цены на газ для населения увеличатся до запланированного уровня около 10 грн за кубометр, несмотря на снижение рыночной цены.