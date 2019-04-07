На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)

Издание Visual Capitalist опубликовало инфографику, которая наглядно показывает, на чем крупнейшие IT-компании заработали в 2018 году, пишут AIN.UA

Apple

На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
  • Общая выручка — $265,6 млрд.
  • Продажи iPhone — $166,7 млрд (62,8% от общей выручки).
  • Сервисы (Apple Pay, Music, TV) — $37,2 млрд (14%).
  • Продажи Mac — $25,5 млрд (9,6%).
  • Продажи iPad — $18,8 млрд (7,1%).
  • Продажи других продуктов (Apple Watch, Air Pods) — $17,4 млрд (6,6%).

Amazon

На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
  • Общая выручка — $232,9 млрд.
  • Онлайн-магазин Amazon.com — $123 млрд (52,8% от общей выручки).
  • Сервисы для сторонних продавцов — $42,7 млрд (18,4%).
  • Облачный сервис AWS — $25,7 млрд (11%).
  • Физические магазины — $17,2 млрд (7,4%).
  • AmazonPrime — $14,2 млрд (6,1%).
  • Другое (реклама и так далее) — $10,1 млрд (4,3%).

Alphabet (материнская компания Google)

На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
  • Общая выручка — $136,8 млрд.
  • Доходы с главных сервисов Google: поисковика, YouTube, Google Play, Gmail, Google Maps — $96,3 млрд (70,4% от общей выручки).
  • Google Ads — $20 млрд (14,6%).
  • Другие сервисы Google — $20 млрд (14,5%).
  • Другое (Loon, Waymo, Nest, Wing) — $0,6 млрд (0,4%).

Microsoft

На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
  • Общая выручка — $110,4 млрд.
  • Доходы с Microsoft Office — $28,3 млрд (25,7% от общей выручки).
  • Microsoft Azure — $26,1 млрд (23,7%).
  • Windows — $19,5 млрд (17,7%).
  • Игровые сервисы — $10,4 млрд (9,4%).
  • Реклама в поисковике Bing — $7 млрд (6,4%).
  • Корпоративные сервисы — $5,8 млрд (5,3%).
  • LinkedIn — $5,3 млрд (4,8%).
  • Продажа устройств — $5,1 млрд (4,7%).
  • Другое — $2,8 млрд (2,5%).

Facebook

На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
  • Общая выручка — $55,8 млрд.
  • Доходы с рекламы (Facebook Ads) — $55 млрд (98,5% от общей выручки).
  • Другое (комиссии и платежи) — $0,8 млрд (1,5%).

Дмитрий Демченко, AIN


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