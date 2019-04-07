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2019-04-07
На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
Издание Visual Capitalist опубликовало инфографику, которая наглядно показывает, на чем крупнейшие IT-компании заработали в 2018 году, пишут
Apple
- Общая выручка — $265,6 млрд.
- Продажи iPhone — $166,7 млрд (62,8% от общей выручки).
- Сервисы (Apple Pay, Music, TV) — $37,2 млрд (14%).
- Продажи Mac — $25,5 млрд (9,6%).
- Продажи iPad — $18,8 млрд (7,1%).
- Продажи других продуктов (Apple Watch, Air Pods) — $17,4 млрд (6,6%).
Amazon
- Общая выручка — $232,9 млрд.
- Онлайн-магазин Amazon.com — $123 млрд (52,8% от общей выручки).
- Сервисы для сторонних продавцов — $42,7 млрд (18,4%).
- Облачный сервис AWS — $25,7 млрд (11%).
- Физические магазины — $17,2 млрд (7,4%).
- AmazonPrime — $14,2 млрд (6,1%).
- Другое (реклама и так далее) — $10,1 млрд (4,3%).
Alphabet (материнская компания Google)
- Общая выручка — $136,8 млрд.
- Доходы с главных сервисов Google: поисковика, YouTube, Google Play, Gmail, Google Maps — $96,3 млрд (70,4% от общей выручки).
- Google Ads — $20 млрд (14,6%).
- Другие сервисы Google — $20 млрд (14,5%).
- Другое (Loon, Waymo, Nest, Wing) — $0,6 млрд (0,4%).
Microsoft
- Общая выручка — $110,4 млрд.
- Доходы с Microsoft Office — $28,3 млрд (25,7% от общей выручки).
- Microsoft Azure — $26,1 млрд (23,7%).
- Windows — $19,5 млрд (17,7%).
- Игровые сервисы — $10,4 млрд (9,4%).
- Реклама в поисковике Bing — $7 млрд (6,4%).
- Корпоративные сервисы — $5,8 млрд (5,3%).
- LinkedIn — $5,3 млрд (4,8%).
- Продажа устройств — $5,1 млрд (4,7%).
- Другое — $2,8 млрд (2,5%).
- Общая выручка — $55,8 млрд.
- Доходы с рекламы (Facebook Ads) — $55 млрд (98,5% от общей выручки).
- Другое (комиссии и платежи) — $0,8 млрд (1,5%).
Дмитрий Демченко, AIN
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