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На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика) Издание Visual Capitalist опубликовало инфографику, которая наглядно показывает, на чем крупнейшие IT-компании заработали в 2018 году, пишут AIN.UA Apple Общая выручка — $265,6 млрд.

Продажи iPhone — $166,7 млрд (62,8% от общей выручки).

Сервисы (Apple Pay, Music, TV) — $37,2 млрд (14%).

Продажи Mac — $25,5 млрд (9,6%).

Продажи iPad — $18,8 млрд (7,1%).

— $18,8 млрд (7,1%). Продажи других продуктов (Apple Watch, Air Pods) — $17,4 млрд (6,6%). Amazon Общая выручка — $232,9 млрд.

Онлайн-магазин Amazon.com — $123 млрд (52,8% от общей выручки).

Сервисы для сторонних продавцов — $42,7 млрд (18,4%).

Облачный сервис AWS — $25,7 млрд (11%).

Физические магазины — $17,2 млрд (7,4%).

AmazonPrime — $14,2 млрд (6,1%).

Другое (реклама и так далее) — $10,1 млрд (4,3%). Alphabet (материнская компания Google) Общая выручка — $136,8 млрд.



Доходы с главных сервисов Google : поисковика, YouTube, Google Play, Gmail , Google Maps — $96,3 млрд (70,4% от общей выручки).

: поисковика, YouTube, Play, , Maps — $96,3 млрд (70,4% от общей выручки). Google Ads — $20 млрд (14,6%).

Другие сервисы Google — $20 млрд (14,5%).

— $20 млрд (14,5%). Другое (Loon, Waymo, Nest, Wing) — $0,6 млрд (0,4%). Microsoft Общая выручка — $110,4 млрд.

Доходы с Microsoft Office — $28,3 млрд (25,7% от общей выручки).

Office — $28,3 млрд (25,7% от общей выручки). Microsoft Azure — $26,1 млрд (23,7%).

Windows — $19,5 млрд (17,7%).

Игровые сервисы — $10,4 млрд (9,4%).

Реклама в поисковике Bing — $7 млрд (6,4%).

— $7 млрд (6,4%). Корпоративные сервисы — $5,8 млрд (5,3%).

LinkedIn — $5,3 млрд (4,8%).

Продажа устройств — $5,1 млрд (4,7%).

Другое — $2,8 млрд (2,5%). Facebook Общая выручка — $55,8 млрд.

Доходы с рекламы (Facebook Ads) — $55 млрд (98,5% от общей выручки).

Другое (комиссии и платежи) — $0,8 млрд (1,5%).

Дмитрий Демченко, AIN

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