Миллионный капитал компании Онищенко вывели из-под ареста, записав на новосозданную фирму

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Суд отменил арест корпоративных прав компании "Майдан-Плаза", которая фигурирует в деле о хищении денег беглым нардепом Александром Онищенко.

Соответствующее решение Соломенский райсуд Киева принял 19 марта. Судья Вадим Сенин отменил арест 5 135 600 гривен уставного капитала, который наложили почти год назад, сообщает УП.

На тот момент фирма принадлежала матери Онищенко - Иннесе Кадыровой, которую вместе с сыном обвиняют в хищении газа, добытого вместе с государственным "Укргаздобычей". Однако после ареста компанию переписали на швейцарский "Гесис СА", а недавно, в марте 2019 - на новосозданную киевскую "Сеил Компани". Именно эта фирма и попросила суд отменить арест.

На данный момент в реестре обнародована лишь короткая версия решения, поэтому неизвестно, чем именно владельцы аргументировали свою просьбу и почему суд с ними согласился. Постановление обжалованию не подлежит.

Арестованные деньги следствие передало в управление Нацагентству по розыску и менеджменту актвивив. Они находились на депозитном счете. Если бы окончательным приговором по делу против Онищенко суд приказал бы конфисковать имущество, накопленные на депозите средства пошли бы в государственный бюджет.

Компания "Сеил Компани", на которую переписали бизнес Онищенко, зарегистрирована всего 3 месяца назад якобы для покупки и продажи недвижимости. Новым бенефициаром "Майдан-Плазы" является Сливчак Вадим Викторович. Судя по данным из открытых источников, Сливчак - 47-летний киевский актер. Другого бизнеса у него нет, прописан мужчина в многоэтажке Дарницкого района Киева .

Компания "Майдан-Плаза" владеет помещениями в центре Киева по адресу Крещатик, 27-Б. По версии следствия, именно там находился офис преступной организации Онищенко. Эту недвижимость также арестовывали, однако в апреле 2018 года суд отменил этот арест.

Напомним, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

На данный момент дело Онищенко уже направлено в суд, первое заседание назначено на июнь 2019.