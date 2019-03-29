Миллионный капитал компании Онищенко вывели из-под ареста, записав на новосозданную фирму

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Миллионный капитал компании Онищенко вывели из-под ареста, записав на новосозданную фирму
Фото: detector.media

Суд отменил арест корпоративных прав компании "Майдан-Плаза", которая фигурирует в деле о хищении денег беглым нардепом Александром Онищенко.

Соответствующее решение Соломенский райсуд Киева принял 19 марта. Судья Вадим Сенин отменил арест 5 135 600 гривен уставного капитала, который наложили почти год назад, сообщает УП.

На тот момент фирма принадлежала матери Онищенко - Иннесе Кадыровой, которую вместе с сыном обвиняют в хищении газа, добытого вместе с государственным "Укргаздобычей". Однако после ареста компанию переписали на швейцарский "Гесис СА", а недавно, в марте 2019 - на новосозданную киевскую "Сеил Компани". Именно эта фирма и попросила суд отменить арест.

На данный момент в реестре обнародована лишь короткая версия решения, поэтому неизвестно, чем именно владельцы аргументировали свою просьбу и почему суд с ними согласился. Постановление обжалованию не подлежит.

Арестованные деньги следствие передало в управление Нацагентству по розыску и менеджменту актвивив. Они находились на депозитном счете. Если бы окончательным приговором по делу против Онищенко суд приказал бы конфисковать имущество, накопленные на депозите средства пошли бы в государственный бюджет.

Компания "Сеил Компани", на которую переписали бизнес Онищенко, зарегистрирована всего 3 месяца назад якобы для покупки и продажи недвижимости. Новым бенефициаром "Майдан-Плазы" является Сливчак Вадим Викторович. Судя по данным из открытых источников, Сливчак - 47-летний киевский актер. Другого бизнеса у него нет, прописан мужчина в многоэтажке Дарницкого района Киева.

Компания "Майдан-Плаза" владеет помещениями в центре Киева по адресу Крещатик, 27-Б. По версии следствия, именно там находился офис преступной организации Онищенко. Эту недвижимость также арестовывали, однако в апреле 2018 года суд отменил этот арест.

Напомним, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

На данный момент дело Онищенко уже направлено в суд, первое заседание назначено на июнь 2019.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Укртрансгаз" посоветовал Венгрии запастись газом на случай "газовой войны""Укртрансгаз" посоветовал Венгрии запастись газом на случай "газовой войны"
FT: Китай отказывается выполнить требование США ослабить ограничения для технологических фирмFT: Китай отказывается выполнить требование США ослабить ограничения для технологических фирм
Суд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственностьСуд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственность
Суд запретил ограничивать количество поездок при монетизации льгот на проездСуд запретил ограничивать количество поездок при монетизации льгот на проезд
Фонд энергоэффективности начал финансирование первых 15 проектовФонд энергоэффективности начал финансирование первых 15 проектов
Блок рекламы


Похожие новости
Финансовые компании смогут устанавливать собственный валютный курсФинансовые компании смогут устанавливать собственный валютный курс
В Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод белорусской компанииВ Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод белорусской компании
ЕБРР увеличил долю в украинской пивоваренной компанииЕБРР увеличил долю в украинской пивоваренной компании
Из банка "Порто-Франко" вывели 500 млн грн через схемные операцииИз банка "Порто-Франко" вывели 500 млн грн через схемные операции
В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"
Из банка "Богуслав" до банкротства вывели более 300 млн грнИз банка "Богуслав" до банкротства вывели более 300 млн грн
Топовые государственные компании в 2018 году сократили прибыль почти вдвоеТоповые государственные компании в 2018 году сократили прибыль почти вдвое
Совладелец АТБ стал собственником компании c лицензией на добычу уранаСовладелец АТБ стал собственником компании c лицензией на добычу урана
Из Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривенИз Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривен
В Украине начали штрафовать компании за ФЛП–сотрудниковВ Украине начали штрафовать компании за ФЛП–сотрудников
Последние новости
Подгружаем последние новости