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Запорожская АЭС отключила 2-й энергоблок на 160 дней для ремонта На данный момент на ЗАЭС в работе находятся четыре энергоблока. 2-й энергоблок ЗАЭС Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) в в 00:04 среды, 13 марта, отключила энергоблок №2 от энергосети для проведения планового капитального ремонта. Об этом сообщается на сайте ЗАЭС. Ремонтные работы продлятся 160 дней. В данный момент на ЗАЭС в работе находятся четыре энергоблока, суммарная мощность генераторов составляет 4000 МВт. "Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС", - отмечается в сообщении. Напомним, 7 марта, ЗАЭС отключила энергоблок №4 от сети для проведения планового среднего ремонта. ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

LB.ua

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