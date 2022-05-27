ПриватБанк блокирует украинцам карты на 180 дней

Украинцы жалуются на блокировку своих карт ПриватБанком. Так, некоторым из них банк блокирует доступ к карте на 180 дней, и на протяжении этого времени клиенты банка не могут пользоваться своими деньгами.

ПриватБанк блокирует украинцам карты на 180 дней: названы причины

В ПриватБанке назвали несколько причин блокировки средств клиентов, среди которых "подозрительные" операции, такие как слишком большие суммы перевода (если обычно карту пополняли на 10 тыс. грн, а внезапно пополнили на 100 тысяч); операции с участием общественных лиц; слишком частые операции с наличными деньгами.

Для любого банка выглядит подозрительно, если клиент получает в день по 5-10 переводов на разные суммы. Это называют "дроблением" и может говорить о том, что лицо занимается теневым бизнесом и избегает уплаты налогов. Банки должны реагировать на такие действия, поэтому и блокируют счета.

Также банк может заблокировать карту клиента в случае наличия у него долгов по коммуналке, из-за непогашенного кредита, невыплаченного штрафа за нарушение правил дорожного движения, невыплаты алиментов, и т.д.

ПриватБанк блокирует украинцам карты на 180 дней: названы причины

Сначала суд принимает решение взыскать средства, после чего исполнительная служба направляет письмо в банк, и он обязан арестовать средства на счете.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк вернул украинцам кредитование по программам "Мгновенная расстрочка" и "Оплата частями".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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