У Газпрома не хватает технических возможностей для поддержания полноценной работы газопровода "Северный поток-1". Это следует из сообщения роSSийского газового монополиста.

Причина - оборудование компании Siemens, отправленное на ремонт, не вернулось в РоSSию.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорится в сообщении.

В результате, РоSSия вынужденно сократила поставки газа "Северным потоком-1" почти вполовину.

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)", - отмечает роSSийский монополист.

С чем связана задержка с возвратом в РоSSию оборудования Siemens, на данный официальных сообщений нет. В то же время, известно, что после вторжения РоSSии в Украину Siemens заявила, что приостанавливает или сокращает свою деятельность в РФ .

В частности, из РоSSии ушла Siemens Energy, которая является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит "Сименс трансформаторы" и 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Также входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa является партнером "Энел РоSSия" (MOEX: ENRU) в реализации проектов в возобновляемой энергетике в РоSSии.