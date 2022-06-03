На Запорожской АЭС почти не осталось деталей для ремонта

Это содержит серьезные опасности в работе станции.

На Запорожской АЭС почти не осталось деталей для ремонта
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Оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС. В частности, на атомной станции сложилась критическая ситуация по обеспечению запчастями и расходными материалами, сообщило Главное управление разведки Украины.

Так, когда во время захвата станции один из снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков, произошла утечка масла.

"Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло", - отмечают в разведке.

В настоящее время работа на станции ведется вахтенным методом. Продолжительность вахты составляет одну неделю.

Оккупанты, якобы «охраняющие» объект, размещены в основном в гостинице «Украина» и в помещениях профилактория станции. Также военные заняли квартиры эвакуированных граждан.

«На станции действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны», - сообщают источники.


Ирина Знась, ZN.ua





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