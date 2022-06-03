На Запорожской АЭС почти не осталось деталей для ремонта
Это содержит серьезные опасности в работе станции.
Оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС. В частности, на атомной станции сложилась критическая ситуация по обеспечению запчастями и расходными материалами,
Так, когда во время захвата станции один из снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков, произошла утечка масла.
"Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло", - отмечают в разведке.
В настоящее время работа на станции ведется вахтенным методом. Продолжительность вахты составляет одну неделю.
Оккупанты, якобы «охраняющие» объект, размещены в основном в гостинице «Украина» и в помещениях профилактория станции. Также военные заняли квартиры эвакуированных граждан.
«На станции действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны», - сообщают источники.