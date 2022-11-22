Китай частково призупинив купівлю нафти РФ в очікуванні деталей щодо ліміту цін — Bloomberg

Китайські покупці частково призупинили купівлю російської нафти, очікуючи нових санкцій та цінового ліміту на нафту РФ , які планують запровадити країни Заходу. Про це повідомляє Bloomberg .

Частина російської нафти марки ESPO для завантаження в грудні залишається непроданою. Продавці та китайські покупці вагаються щодо закриття угод до того, як стане відомо про точний рівень граничної ціни. Очікується, що більше детальні відомості про обмеження цін на нафту РФ будуть незабаром.

Ціновий ліміт можуть запровадити разом із санкціями ЄС проти РФ до 5 грудня, і ті, хто дотримуватиметься цього заходу, отримають доступ до страхових, банківських та транспортних послуг блоку. Обмеження покликане утримати потік нафти від виробника ОПЕК+, щоб запобігти глобальній дестабілізації поставок, але водночас скоротити доходи Кремля, який веде війну проти України.

Однак Росія заявила, що не буде продавати нафту країнам, які запровадять цінові обмеження. За словами віце-прем'єр-міністра РФ Алєксандра Новака, Москва перенаправить поставки «ринково орієнтованим партнерам» або скоротить видобуток.

Марка ESPO популярна серед незалежних нафтопереробників Китаю завдяки високому виходу дизельного палива і короткій відстані доставки. Трейдери кажуть, що багато учасників ринку, схоже, готові працювати в умовах встановлення граничної ціни на російську нафту, навіть якщо вони офіційно її не підтримують, за умови, що рівень не буде занадто відхилятися від поточних цін.

Однак, якщо буде встановлений занадто низький рівень, стороні, відповідальній за доставку та страхове покриття (а це може бути продавець або покупець, залежно від умов контракту), можливо, доведеться звертатися за послугами до постачальників за межами ЄС, що ускладнить процес і кардинально змінить економічну складову угод.

До проблем для покупців додається те, що банки, які фінансують закупівлю нафти, побоюються санкцій і стрімкого зростання фрахтових ставок. Постачальники послуг оцінюють можливість штрафів з боку ЄС і те, як найкраще орієнтуватися в умовах обмежень, коли вони набудуть чинності.