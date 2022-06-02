Новостей.COM ⇒
2022-06-02
Приватбанк продлевает срок использования всех платежных карт на 180 дней
С начала войны Приватбанк продлевает срок использования всех платежных карт на 180 дней. Об этом говорится в сообщении банка.
Фото: gsminfo.com.ua
Что делать с картой
В Приватбанке напомнили, что если у вас истек или истекает срок действия карты, не обязательно идти в отделение, чтобы заменить ее.
Карта продолжит работать для оплаты товаров и услуг и получения наличных.
Однако оплата на сайтах или других сервисах в интернете, при которой вы вводите срок действия карты, не будет работать.
Для таких покупок оформляйте виртуальную карту или интернет-карту в Приват24, перечисляйте на нее необходимую сумму — и рассчитывайтесь онлайн без ограничений.
Как писал ранее «Минфин», Приватбанк запустил услугу пополнения карт наличными на кассах торговых точек.