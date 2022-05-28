Жилье для переселенцев построят в Украине за 60 дней

Несмотря на то, что война в Украине продолжается, государство уже начинает строить жилье для переселенцев. Причем власти намерены быстро перейти от этапа разработки проектной документации к ее реализации.

В Украине за 60 дней построят жилье для переселенцев

Хотя в некоторых случаях документация уже готова. Например, Академия строительства Украины разработала и предложила проект, предусматривающий сооружение жилья для переселенцев в кратчайшие сроки. Специалисты говорят, что на строительство запроектированного дома хватит 60 суток.

Речь идет об оригинальной разработке специалистов Академии – восьмиквартирных жилых домах. Их преимущество перед проектами, которые предлагает Офис президента и Минрегион – не только в том, что они быстро строятся, но и в том, что их легко можно вписать в небольшой участок земли, выделенный на территории любой ОТГ.

В Украине за 60 дней построят жилье для переселенцев

"Мы предложили более универсальный формат жилого дома для территориальных общин – это восьмиквартирный жилой дом. Мы проработали около 30 эскизных проектов и вышли на финишную прямую по утверждению проектной документации", – рассказал директор научно-технического центра Иван Перегинец.

Проектанты быстро перешли от теории к практике. Уже подписаны меморандумы с несколькими ОТГ по выделению земли под строительство таких зданий. Специалисты из Академии строительства намерены уже через месяц-два начать работу над воплощением проектов.

"Думаю, что начнем над этим работать буквально через месяц-два. Приглашаю всех председателей территориальных общин обращаться по этому поводу в Академию строительства", – сообщил Перегинец.

Напомним, стало известно, как будет распределяться временное жилье для переселенцев, и кто получит его первым.


Марченко Любов, Тудей

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