Украинские беженцы в Латвии получили бесплатное питание еще на 30 дней

В Латвии позаботились о наших согражданах, которые укрылись в стране от войны с Россией . Украинские беженцы смогут еще месяц получать востребованную услугу.

Латвийский сейм принял к рассмотрению поправки в Закон "О поддержке гражданских жителей Украины". Он предусматривает пролонгацию предоставления бесплатной еды беженцам. Это касается людей, которые уже подавали просьбы о первичной поддержке.

Отмечено, что в переходных правилах к закону представят уточнение. Украинские беженцы изначально обеспечивались продуктами на протяжении 90 дней после подачи заявки. На прошлой неделе были приняты поправки в закон и этот срок сократили. Сейчас его решили продлить тем, кто до 24 мая успел подать соответствующую заявку.

Все беженцы, которые обратились за получением первичной помощи до указанной даты, получат еще 30 дней бесплатного питания. Парламентарии пришли к выводу, что общий срок оказания поддержки украинцев не может превышать 120 дней.

Украинским беженцам, которые после 25 мая подадут заявки на предоставление первичной поддержки, повезет меньше, чем их предшественникам. Они смогут рассчитывать только на 30-дневное обеспечение бесплатной едой.

Напомним, правительство Латвии утвердило план помощи беженцам из Украины. На его реализацию решили направить до 116,3 миллиона ??евро.

Ранее сообщалось, какие выплаты и льготы сейчас доступны украинским беженцам в Латвии.