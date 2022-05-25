Спустя несколько дней роста: доллар в Украине начал резко дешеветь

Курс доллара после длительного и резкого подорожания начал отходить от отметки в 40 гривен за 1 доллар США . Американская валюта по сравнению с предыдущими расценками подешевела в среднем на 60 копеек. В то же время и евро снизил свою стоимость, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

25 мая, в среду, покупают доллар на черном рынке в среднем за 35,97 грн, а продают уже дороже – за 36,55 грн. Также подешевел курс евро к гривне – сразу на 50 копеек. Теперь средний курс покупки 1 евро составляет 38,30 грн, а продажи – 39 грн, то есть, если сравнить с предыдущими показателями, разница составляет 72 копейки.

Также эти изменения касаются и курса валют в разных украинских банках. В таблице ниже можно посмотреть курс доллара и евро в крупнейших банках Украины.