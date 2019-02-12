НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"
Владелец перевалки связан с бывшими собственниками Приватбанка.
Национальный банк заявил, что 31 января государственный регистратор неправомерно вывел из-под обременения и прекратил договор ипотеки, предметом которого является морской перевалочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом в Одесской области (терминал "Бориваж").
Об этом говорится на сайте НБУ.
Такое решение регистратор коммунального предприятия "Агентство регистрационных услуг" принимал на основании отмененных Верховным Судом летом 2018 года решений судов первой и апелляционной инстанции.
"Нацбанк возмущен незаконными действиями представителей ООО «Агротерминал Логистик» и государственного регистратора, следствием которых может стать нанесение многомиллиардных убытков государству. 11 февраля НБУ подал соответствующую жалобу на действия регистратора в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте. Также Нацбанком подано в правоохранительные органы заявление о совершении государственным регистратором и представителями «Агротерминал Логистик» преступления. НБУ предпримет все возможные меры для восстановления его нарушенных прав и недопущения нанесения ущерба государству", – заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Терминал "Бориваж" был передан Нацбанку в ипотеку в декабре 2014 года связанной с бывшими владельцами Приватбанка компанией "Агротерминал Логистик" в качестве обеспечения по предоставленному банку кредита рефинансирования.
С сентября 2017 года "Агротерминал Логистик" пытается в судебном порядке обжаловать договор ипотеки и расторгнуть его, не желая выполнять обязательства имущественного поручителя. Иск компании был удовлетворен судами первой и апелляционной инстанции, но 3 июля 2018 года Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Национального банка и Приватбанка, признав законным заключенный договор ипотеки между НБУ и "Агротерминал Логистик".
В мае 2018 года НБУ подал иск об обращении взыскания на залоговое имущество.
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