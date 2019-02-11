Минэкономразвития констатировало сокращение теневой экономики до 32%

Второй год подряд МЭРТ отмечает самый низкий показатель теневой экономики.

Минэкономразвития констатировало сокращение теневой экономики до 32%
Фото: пресс-служба НБУ

Уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2018 года снизился на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в обнародованном сегодня отчете Минэкономразвития.

"Два из четырех методов, с использованием которых проводится оценка уровня теневой экономики, показали сокращение по сравнению с девятью месяцами 2017 года", – отмечается в документе.

При этом расчеты по двум другим методам не выявили изменений, свидетельствуют данные министерства.

Детенизация стала следствием сохранения положительных экономических тенденций и признаков общей экономической стабилизации, усиления рыночных тенденций и постепенной оптимизации формирования цен на внутренних рынках, в том числе вследствие демонополизации рынков наряду с внедряемой НБУ жесткой монетарной политикой.

Положительной динамике способствовало также сохранение благоприятных условий ведения бизнеса, о чем, по мнению авторов отчета, свидетельствует высокий уровень деловой активности и улучшение ожиданий.

В то же время, динамика детенизации украинской экономики сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно отображаются на развитии экономики страны в целом, в частности, наличием неподконтрольных территорий и сохранением вызовов стабильного функционирования финансовой системы, говорится в документе.

"Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, следует отметить, что 32% - это наиболее низкий уровень за последние десять лет из расчета за период девять месяцев каждого года", – указывается в отчете.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод "расходы населения – розничный товарооборот" – 49% ВВП, что на 3 п.п. ниже по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. Это сопровождалось ростом торговли в легальном секторе большими темпами, отмечает отчет. В то же время усовершенствованный метод "расходы населения – розничный товарооборот" засвидетельствовал рост на 2 п.п. – до 55% ВВП, что в МЭРТ поясняют ростом покупательской способности.

Электрический метод показал снижение уровня теневой экономики на 1 п.п. – до 22% ВВП.

При этом расчеты по монетарному методу не показали изменений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – соответствующий показатель остался на уровне 23% ВВП, как и усовершенствованный монетарный метод – на уровне 38% ВВП.

Уровень теневой экономики по методу убыточности предприятий – до 22% ВВП, что соответствует уровню аналогичного периода 2017-го.

МЭРТ зафиксировал по методу убыточности увеличения уровня теневой экономки в четырех секторах: "транспорт и складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность", перерабатывающая промышленность, операции с недвижимостью, "финансовая и страховая деятельность". Тенденция к сокращению "тени" сохранилась в добывающей промышленности и строительстве.


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