Любое поднятие ставки – это заморозка экономики, - экономист Алексей Геращенко

Любое поднятие ставки – это заморозка экономики, - экономист Алексей Геращенко

Экономист Алексей Геращенко рассказал, что поднятие ставки НБУ ударит по бизнесу.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Почему всегда критикуют поднятие ставки (НБУ, - Ред.)? Любое поднятие ставки – это заморозка экономики», - сказал Алексей Геращенко.

По словам эксперта, если ставка Национального банка, например, 25%, то это значит, что коммерческие банки могут положить средства в НБУ под 25% годовых, а вот предоставлять кредиты бизнесменам коммерческие банки будут с более высоким процентом, чем 25%.

«Большое количество бизнесов этого не потянет, а к тем, кто потянет, будет отношение – «а чем вы таким занимаетесь, что потянете 40%? Откуда у вас такая доходность?» В такой модели фактически убивается кредитование», - подчеркнул Алексей Геращенко.

Как отметил эксперт, такое решение было принято НБУ с целью, чтобы курс гривны не оказывал давления на цены.


user, politeka.net





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