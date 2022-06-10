Минагрополитики предсказывает до 40% сокращение урожая в следующем году

Украина из-за войны потеряла четверть пахотных земель

Минагрополитики предсказывает до 40% сокращение урожая в следующем году
© unsplash/keirasiobhan

В следующем году урожай в Украине может сократиться на 40% из-за роSSийского вторжения. Об этом 9 июня CNN сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«Мы потеряли 25% пахотных площадей. С точки зрения объемов, конечно, это больше. Мы предполагаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 миллионов тонн меньше, на 35-40% меньше почти половина урожая предыдущего года», – сказал Высоцкий.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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