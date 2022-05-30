Тенизацию экономики можно остановить. НБУ знает как

Тенизация экономики для обхода ограничений является проблемой, которая в том числе отражается на наличном обменном курсе валют, отмечает в своей колонке для ZN.UA глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, давление на наличный валютный рынок возникает, в том числе, и из-за наращивания предложения гривни в результате эмиссионного финансирования Национальным банком дефицита Госбюджета.

«Это приводит к давлению на международные резервы и девальвации наличного обменного курса и курса расчетов по карточкам, что в целом ведет к социальному напряжению и недовольству», - отмечает Шевченко.

Чтобы сдержать фиксированный обменный курс в марте Национальный продал на валютном рынке 1,8 млрд дол. США , в апреле – 2,2 млрд дол. США , а за 27 дней мая – уже 3 млрд дол. США . В то же время, наличный курс гривни к доллару США в течение марта девальвировал на 3%, в течение апреля – на 4%, а в течение 27 дней мая – более чем на 9%.

Решением, по мнению главы НБУ, должна быть отмена валютных ограничений, что будет способствовать выведению из тени операций с валютой, увеличению обращения на легальном сегменте рынка, усилению стабильности на нем и ликвидации множественности обменных курсов. Впрочем, отмечает Шевченко, регулятор не сможет вернуться к валютной либерализации, пока не будет остановлен переток гривни на валютный рынок и осуществлен постепенный переход к плавающему обменному курсу.