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2022-06-10
Курс валют в Украине: за сколько можно купить доллар и евро
Гривна немного отыграла позиции.
По состоянию на 10 июня в Украине средний банковский курс гривны несколько вырос, по сравнению с днем ранее, и находится на уровне 34,80-35,40 грн/доллар, на черном рынке гривна незначительно выросла. Об этом говорится в данных на сайте
По состоянию на 16:20 средний курс валют в кассах банков был следующим:
- Доллар США – 34,80-35,40 грн. (курс на 9 июня 34,80-35,50 грн.);
- Евро – 36,80-37,70 грн. (курс на 9 июня – 36,80-37,80 грн.).
В украинских банках курс доллара был таким:
Дарья Скрипник, ZN.ua