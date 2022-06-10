Курс валют в Украине: за сколько можно купить доллар и евро

Гривна немного отыграла позиции.

Курс валют в Украине: за сколько можно купить доллар и евро

По состоянию на 10 июня в Украине средний банковский курс гривны несколько вырос, по сравнению с днем ранее, и находится на уровне 34,80-35,40 грн/доллар, на черном рынке гривна незначительно выросла. Об этом говорится в данных на сайте Minfin.

По состоянию на 16:20 средний курс валют в кассах банков был следующим:

  • Доллар США – 34,80-35,40 грн. (курс на 9 июня 34,80-35,50 грн.);
  • Евро – 36,80-37,70 грн. (курс на 9 июня – 36,80-37,80 грн.).

В украинских банках курс доллара был таким:

  • "Приватбанк" – 34.75-35.55 грн.;
  • "Ощадбанк" – 34.70-35.55 грн.;
  • "Укрэксимбанк" – 34.25-35.25 грн.;
  • Райффайзен – 34.80-35.70 грн.


Дарья Скрипник, ZN.ua





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