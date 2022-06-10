Курс валют в Украине: за сколько можно купить доллар и евро

По состоянию на 10 июня в Украине средний банковский курс гривны несколько вырос, по сравнению с днем ранее, и находится на уровне 34,80-35,40 грн/доллар, на черном рынке гривна незначительно выросла. Об этом говорится в данных на сайте Minfin .

По состоянию на 16:20 средний курс валют в кассах банков был следующим:

Доллар США – 34,80-35,40 грн. (курс на 9 июня 34,80-35,50 грн.);

– 34,80-35,40 грн. (курс на 9 июня 34,80-35,50 грн.); Евро – 36,80-37,70 грн. (курс на 9 июня – 36,80-37,80 грн.).

В украинских банках курс доллара был таким: