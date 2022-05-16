Если война затянется, Украина ждет повышения налогов и даже национализация — министр экономики

Если война в Украине будет продолжаться больше, чем «три-четыре месяца», правительству придется принять болезненные меры для удержания экономики на плаву. В частности, это существенное повышение налогов, резкое сокращение расходов и национализация, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью The Economist.

«То, что в последние годы превратилось в свободно вращающуюся довольно рыночную экономику, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы тяжелого прогресса», - заявил Марченко.

По его словам, уже примерно на четверть сократились таможенные поступления из-за сокращения импорта и приостановления многих пошлин. Также из-за войны в Украине страна ежемесячно теряет $5 млрд, что составляет 5% ВВП Украины.

Также страна испытывает трудности с экспортом зерновых, которые она не может вывезти из-за блокирования украинских портов, а также другого продовольствия, которое в том числе закупала Европа.