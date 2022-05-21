США впервые с 1976 года опережают Китай в темпах роста экономики

COVID-карантин в Китае стал причиной того, что экономический рост этой страны может отстать от показателей финансового развития в США впервые с 1976 года. В отчете Bloomberg Economics говорится о том, что подобная ситуация приведет к смене ролей с потенциальными политическими последствиями как в Пекине, так и в Вашингтоне.

Вторая по величине экономика мира вырастет всего на 2% в этом году. Для сравнения, валовой внутренний продукт США вырастет на 2,8% в этом году, прогнозируют эксперты издания.