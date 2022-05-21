США впервые с 1976 года опережают Китай в темпах роста экономики

Развитие экономики Китая замедлится из-за влияния пандемии Covid-19, предсказывают экономисты, информирует ZN.ua.

COVID-карантин в Китае стал причиной того, что экономический рост этой страны может отстать от показателей финансового развития в США впервые с 1976 года. В отчете Bloomberg Economics говорится о том, что подобная ситуация приведет к смене ролей с потенциальными политическими последствиями как в Пекине, так и в Вашингтоне.

Вторая по величине экономика мира вырастет всего на 2% в этом году. Для сравнения, валовой внутренний продукт США вырастет на 2,8% в этом году, прогнозируют эксперты издания.

В то время как Пекин применяет фискальные, монетарные и регулятивные меры стимулирования, их воздействие сглаживается политикой президента Си Цзиньпина Covid Zero. Эта программа требует строгих ограничений деятельности при возникновении вспышек вируса. США, несмотря на то, что они изо всех сил пытаются справиться с высокой инфляцией, по-прежнему движутся за счет высокого уровня найма и потребительских расходов.


Оксана Коваль, ZN.ua

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