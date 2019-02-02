Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу

Золотые слитки уже были взвешены и упакованы.

Власти Венесуэлы отложили отправку 20 тонн золота за границу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Стоимость этой партии золота оценивается в 850 миллионов долларов.

Золотые слитки уже были взвешены и упакованы, однако не покинули хранилище Центрального банка страны.

В четверг, 31 января, американский сенатор Марко Рубио заявил, что покупателем венесуэльского золота выступает Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов. Он предупредил компанию, а также перевозчика, который будет доставлять золото, что все они попадут под санкции США в случае проведения сделки, пишет Дождь.

Ранее помощник президента США Джон Болтон посоветовал банкирам, брокерам и посредникам не торговать золотом, нефтью и другими венесуэльскими товарами, «которые были украдены у народа Венесуэлы мафией Мадуро».

1 февраля Reuters рассказало о том, что правительство Венесуэлы планирует продать ОАЭ в общей сложности 29 тонн золота. По информации агентства, правительство Венесуэлы начало распродавать золотые запасы 26 января.

31 января сообщалось, что парламент Венесуэлы заподозрил власти в попытке вывезти 20 тонн золота в РоSSию. «Новая газета» написала о том, что грузовой Boeing-757 роSSийской авиакомпании «Ерофей» дважды за последние десять дней летал из Москвы в Каракас и якобы вывез хранившееся в РоSSии золото, принадлежащее Венесуэле. Перед этим самолет приземлялся в Дубае, где обменял на наличные на сумму более 1,2 миллиарда долларов.