Приватбанк обжаловал решение лондонского суда по юрисдикции

Дело будет рассматривать Апелляционный суд Англии и Уэльса.

Приватбанк обжаловал решение лондонского суда по юрисдикции
Фото: Сергей Нужненко

Приватбанк 21 декабря подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона от 4 декабря 2018 года, который решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Дело будет рассматривать Апелляционный суд Англии и Уэльса, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.

Высокий суд Лондона решил, что Приватбанк составил иск таким образом, чтобы включить в него британские компании Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (именуемые в производстве как английские ответчики) и получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.

Суд считает, что Приватбанку стоит судиться с бывшими акционеру либо в Украине, либо по их месту жительства в Швейцарии.

Судья аргументировал заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным.

Это решение не снимает приказ о всемирном аресте активов. Он остается в силе до рассмотрения в апелляционном суде.

Напомним, что Коломойский и Боголюбов не являются резидентами Великобритании. Коломойский сейчас живет в Израиле, а Боголюбов переехал из Лондона в Швейцарию и развелся с супругой.

Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года, когда предыдущие владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - довели его до неплатежеспособности.


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