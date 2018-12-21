МИД Украины уже заработал 1 млрд грн за счет консульского сбора, - госсекретарь

МИД Украины не только финансируется из бюджета, а также является источником доходов госбюджета - за счет консульского сбора.

Об этом в эксклюзивном интервью сказал государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

«За 11 месяцев этого года мы уже перевыполнили годовой план консульских поступлений на 15%. По состоянию на ноябрь было получено 1 млрд гривен. Если учесть еще декабрь, то за год выйдет где 1 млрд 100 млн гривен», - сказал госсекретарь.

По его словам, по сравнению с прошлыми годами это гораздо больше за счет двух компонентов. Первый - это рост количества виз, которые оформляются для иностранцев. И второй - это рост спроса на паспорта для граждан Украины, находящихся за рубежом.

«Вот за 11 месяцев этого года оформлено около 100 тыс паспортов для граждан Украины. Это связано как с частыми поездками, так и с большим количеством детей, которые рождаются за рубежом и сейчас документируются паспортами, а не проездным документом ребенка, как это было раньше. Поэтому мы стараемся максимально обеспечить украинцев за рубежом консульскими услугами», - сказал Заяц.