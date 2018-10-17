Кредитор отсрочил выплату долга Мистецькому Арсеналу до 2025 года

Институция должна агентству "Фининпро" 119,6 млн грн.

Мистецький Арсенал достиг договоренности относительно долга перед государственным предприятием "Фининпро" в размере 119,6 млн грн.

Выплату долга отсрочили до 2025 года, рассказала в интервью LB.ua директор Мистецького Арсенала Олеся Островская-Лютая.

119,6 млн грн были взяты в долг предыдущим руководством музейного комплекса в 2012 года как поворотная помощь. В переговорах относительно выплаты долга принимали участие представители Министерства финансов.

При этом Арсенал может отдавать долги только с заработанных средств, а не из средств, которые выделяет государство. Отметим, что из заработанных денег государственные предприятия вроде Мистецького Арсенала должны 75% возвращать в бюджет страны. В 2007 году Арсенал заработал 12 млн грн, но дохода не получил – в том числе из-за необходимости списать непригодные для использования материалы.

"Мы предлагали реструктуризацию долга на 60 лет, потому что подсчитали, что сможем ежегодно выплачивать не больше 1,5 млн грн. Для это единственный реальный вариант. Но кредитор на это не согласился, согласился только на отсрочку. Это означает, что к тому времени нужно будет найти какое-то решение", – рассказала Островская.

Долг перед "Фининпро" – не единственный долг институции. С 2009 года Мистецький Арсенал должен Залу официальных делегаций. Сейчас размер долга – 6,2 млн грн, его институция постепенно выплачивает.