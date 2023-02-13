Кредитори проти чергової реструктуризації боргу НАК "Нафтогаз" – Bloomberg

Остання пропозиція щодо реструктуризації боргу від державної нафтогазової компанії НАК "Нафтогаз України" зіткнулася з опозицією з боку групи кредиторів, яка відхилила попередні плани щодо відтермінування виплати основної суми боргу та відсотків на 835 млн доларів США , за якими вже було оголошено дефолт . Про це повідомляє Bloomberg .

Група кредиторів не погоджується з пропозицією "Нафтогазу" щодо реструктуризації, адже вважає, що компанія спроможна здійснити виплати. Про це агентству Bloomberg на умовах анонімності повідомила особа, знайома з цим питанням. За словами співрозмовника, група має достатньо впливу, щоб завадити "Нафтогазу" отримати підтримку 75% кредиторів, необхідну для схвалення реструктуризації.