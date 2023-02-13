Кредитори проти чергової реструктуризації боргу НАК "Нафтогаз" – Bloomberg

Йдеться про $835 млн, які були під дефолтом.

Кредитори проти чергової реструктуризації боргу НАК
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Остання пропозиція щодо реструктуризації боргу від державної нафтогазової компанії НАК "Нафтогаз України" зіткнулася з опозицією з боку групи кредиторів, яка відхилила попередні плани щодо відтермінування виплати основної суми боргу та відсотків на 835 млн доларів США, за якими вже було оголошено дефолт. Про це повідомляє Bloomberg.

Група кредиторів не погоджується з пропозицією "Нафтогазу" щодо реструктуризації, адже вважає, що компанія спроможна здійснити виплати. Про це агентству Bloomberg на умовах анонімності повідомила особа, знайома з цим питанням. За словами співрозмовника, група має достатньо впливу, щоб завадити "Нафтогазу" отримати підтримку 75% кредиторів, необхідну для схвалення реструктуризації.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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