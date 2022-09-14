Західні кредитори домовилися про призупинити обслуговування боргу України

Це відстрочить виплату зовнішніх боргів Україною та усуне загрозу дефолту, інформує ZN.ua.

Західні кредитори домовилися про призупинити обслуговування боргу України
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Група великих кредиторів України повідомила у середу 14 вересня про підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо запланованого призупинення обслуговування боргу цієї країни, повідомляє “Голос Америки”.

Раніше, у липні, група кредиторів, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія та США, заявляла, що надасть скоординоване зупинення обслуговування боргу України до кінця 2023 року і, можливо, ще на один рік.

“Цей меморандум про взаєморозуміння полегшує проблему ліквідності України у зв'язку з невиправданою, неспровокованою та незаконною агресивною війною Росії та дозволяє уряду України збільшити витрати на соціальні потреби, охорону здоров'я та економіку”, – йдеться у заяві групи, опублікованій міністерством фінансів Франції.

Група закликала інших двосторонніх кредиторів також оперативно домовитись про зупинення обслуговування боргу України.

Зі щомісячним бюджетним дефіцитом у 5 мільярдів доларів Україна значною мірою залежить від зовнішнього фінансування з боку західних союзників та багатосторонніх кредиторів, включаючи Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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