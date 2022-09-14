Західні кредитори домовилися про призупинити обслуговування боргу України

Група великих кредиторів України повідомила у середу 14 вересня про підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо запланованого призупинення обслуговування боргу цієї країни, повідомляє “Голос Америки” .

Раніше, у липні, група кредиторів, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія та США , заявляла, що надасть скоординоване зупинення обслуговування боргу України до кінця 2023 року і, можливо, ще на один рік.

“Цей меморандум про взаєморозуміння полегшує проблему ліквідності України у зв'язку з невиправданою, неспровокованою та незаконною агресивною війною Росії та дозволяє уряду України збільшити витрати на соціальні потреби, охорону здоров'я та економіку”, – йдеться у заяві групи, опублікованій міністерством фінансів Франції.

Група закликала інших двосторонніх кредиторів також оперативно домовитись про зупинення обслуговування боргу України.

Зі щомісячним бюджетним дефіцитом у 5 мільярдів доларів Україна значною мірою залежить від зовнішнього фінансування з боку західних союзників та багатосторонніх кредиторів, включаючи Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк.