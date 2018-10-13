В Москве заявили, что уничтожили 5,5 тонн санкционных сыров и колбасы

"Мясная продукция была сожжена, а молочная - уничтожена механическим способом".

Россельхознадзор отчитался об утилизации 5,5 тонн колбасы, сыров и мяса, обнаруженных в ходе проверки на складе в Москве.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что на складе было найдено 72 сорта сыра из Великобритании, Дании, Германии, Италии, Испании , Франции и Нидерландов общим весом 3,9 тонн, 30 сортов колбасы из Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны, а также 12 кг охлажденной говядины из США .

"В пятницу вся эта продукция была уничтожена на специальном полигоне отходов в Московской области. Мясная продукция была сожжена, молочная - уничтожена механическим способом", - говорится в сообщении.

По информации Россельхознадзора, с начала действия продовольственного эмбарго 6 августа 2015 года было уничтожено более 26 тыс. тонн запрещенной продукции. Обнаруженная на складе в Москве партия оказалась одной из самых крупных за это время.

Напомним, 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РоSSийской Федерации". Согласно указу, ввоз отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении РоSSии из-за аннексии Крыма, будет запрещен или ограничен сроком на один год.

С августа 2015 года, согласно указу, на приграничных территориях начали уничтожать запрещенную к поставкам еду.