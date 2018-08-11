Василий Хмельницкий планирует построить в Астане аналогичный к UNIT.City инновационный парк
Украинская группа UFuture, основателем которой является Василий Хмельницкий, планирует выступит партнером в строительстве инновационного парка в столице Казахстана. Также в создание проекта примет участие правительство страны и локальный бизнес. Об этом сообщается на сайте инвестиционной компании Хмельницкого UFuture, пишут
Инновационный парк в Астане будет создаваться по аналогии с киевским инновационным парком UNIT.City. Планируется построить «город в городе», где будет жилая и офисная застройка, а также вся необходимая для жизни инфраструктура.
Сейчас UFuture занимается исследование проекта: какие инвестиции потребуются, сколько времени уйдет на строительство и т.д. В будущем проект может трансформироваться, но общая идея едина с киевским проектом: создать место, где могли бы работать и развиваться инновационные компании.
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11.08.2018 13:01