«Межигір’я» стане державним парком-пам’яткою

За попередньою оцінкою експертів, на території резиденції відмічається багате ландшафтне різноманіття, інформує ZN.ua.

«Межигір’я» стане державним парком-пам’яткою
© Національний парк Межигір'я

Територія урядової резиденції «Межигір’я» отримає статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення: відповідне клопотання Міністерства довкілля погодив уряд, готується проєкт указу президента.

«Міндовкілля, за ініціативи прем’єр-міністра, розпочинає офіційний процес перетворення урядової резиденції «Межигір’я» у державний парк-пам’ятку. Сподіваюся, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією, приміром, як «Феофанія», «Маріїнський парк» чи «Голосіївський ліс», - сказав міністр Руслан Стрілець.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Куратор КРАІЛ Україна Борис Баум, пов\'язаний з адміністрацією Путіна, пролобіював видачу ліцензії російському 1хBet - ЗМІКуратор КРАІЛ Україна Борис Баум, пов\'язаний з адміністрацією Путіна, пролобіював видачу ліцензії російському 1хBet - ЗМІ
Грошова допомога українцям, які не мають статусу ВПО від Червоного Хреста: названі умовиГрошова допомога українцям, які не мають статусу ВПО від Червоного Хреста: названі умови
Техніка подорожчала в Україні під час війни: на які товари змінилися ціниТехніка подорожчала в Україні під час війни: на які товари змінилися ціни
Вимоги до новобудов змінилися: як це вплине на український ринок житлаВимоги до новобудов змінилися: як це вплине на український ринок житла
Dogecoin снова взлетел благодаря поддержке МаскаDogecoin снова взлетел благодаря поддержке Маска
Блок рекламы


Похожие новости
Налог на зарплату в Украине станет нижеНалог на зарплату в Украине станет ниже
Курс доллара: перестанет ли гривна падать после повышения учетной ставкиКурс доллара: перестанет ли гривна падать после повышения учетной ставки
ЕС перестанет страховать танкеры с роSSийской нефтью – WSJЕС перестанет страховать танкеры с роSSийской нефтью – WSJ
Пенсионный фонд назвал причину, из-за которой часть украинских беженцев останется без пенсииПенсионный фонд назвал причину, из-за которой часть украинских беженцев останется без пенсии
Санкции против банков РФ. В Казахстане заблокировали счета на $21,6 миллионаСанкции против банков РФ. В Казахстане заблокировали счета на $21,6 миллиона
Перевозка украинского зерна в Литву по железной дороге оказалась прибыльной и станет регулярнойПеревозка украинского зерна в Литву по железной дороге оказалась прибыльной и станет регулярной
TotalEnergies перестанет закупать нефть и нефтепродукты в РоSSииTotalEnergies перестанет закупать нефть и нефтепродукты в РоSSии
В Казахстане закрылись 106 компаний по добыче биткоинаВ Казахстане закрылись 106 компаний по добыче биткоина
В Казахстане ограничили вывоз валюты на фоне роста спроса в РоSSииВ Казахстане ограничили вывоз валюты на фоне роста спроса в РоSSии
Shell не перестанет покупать роSSийскую нефтьShell не перестанет покупать роSSийскую нефть
Последние новости
Подгружаем последние новости