«Межигір’я» стане державним парком-пам’яткою

Територія урядової резиденції «Межигір’я» отримає статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення: відповідне клопотання Міністерства довкілля погодив уряд, готується проєкт указу президента.

«Міндовкілля, за ініціативи прем’єр-міністра, розпочинає офіційний процес перетворення урядової резиденції «Межигір’я» у державний парк-пам’ятку. Сподіваюся, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією, приміром, як «Феофанія», «Маріїнський парк» чи «Голосіївський ліс», - сказав міністр Руслан Стрілець.