Зміни на ринку продажу валюти населенню: знайти і купити валюту стане простіше - рішення НБУ
За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти збереже міжнародні резерви та сприятиме стабілізації ситуації на готівковому сегменті валютного ринку, інформує
Нацбанк збільшив обсяг валюти, який банки можуть продавати населенню. Відповідне рішення закріплене
Регулятор дозволив банкам продавати усю валюту, яку придбали фінансові установи з 13 квітня, а не 50% як було до цього.
Так, з 6 вересня до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним в громадян із 13 квітня 2022 року безготівкової валюти, а не половина, як до цього.
За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України.
Нагадаємо, з початку серпня Національний банк відновив продаж валюти у великих обсягах, і станом на середину серпня негативне сальдо інтервенцій уже складало 13177,24 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
Фактично, Нацбанк почав купувати валюту лише незначний проміжок часу, з 21 липня, після підвищення курсу на 25%. НБУ вдалося скоротити обсяг продажу до 33 млн дол. Водночас НБУ придбав в резерви 682 млн доларів – це була найбільша сума з листопада 2021 року.
Всього з початку року, станом на кінець серпня, НБУ купив на міжбанку 3 081,61 млн. доларів і 110,97 млн. євро. При цьому НБУ продав 16 613,25 млн. доларів і 1 789,11 млн. євро.
Негативне сальдо інтервенцій склало 13 531,64 млн. доларів і 1 678,14 млн. євро.
Нагадаємо також, що Нацбанк дозволив продавати українцям безготівкову валюту з 21 липня.