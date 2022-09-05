Зміни на ринку продажу валюти населенню: знайти і купити валюту стане простіше - рішення НБУ

Нацбанк збільшив обсяг валюти, який банки можуть продавати населенню. Відповідне рішення закріплене постановою Правління Нацбанку від 2 вересня.

Регулятор дозволив банкам продавати усю валюту, яку придбали фінансові установи з 13 квітня, а не 50% як було до цього.

Так, з 6 вересня до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним в громадян із 13 квітня 2022 року безготівкової валюти, а не половина, як до цього.

За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України.

Нагадаємо, з початку серпня Національний банк відновив продаж валюти у великих обсягах, і станом на середину серпня негативне сальдо інтервенцій уже складало 13177,24 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Фактично, Нацбанк почав купувати валюту лише незначний проміжок часу, з 21 липня, після підвищення курсу на 25%. НБУ вдалося скоротити обсяг продажу до 33 млн дол. Водночас НБУ придбав в резерви 682 млн доларів – це була найбільша сума з листопада 2021 року.

Всього з початку року, станом на кінець серпня, НБУ купив на міжбанку 3 081,61 млн. доларів і 110,97 млн. євро. При цьому НБУ продав 16 613,25 млн. доларів і 1 789,11 млн. євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 13 531,64 млн. доларів і 1 678,14 млн. євро.

Нагадаємо також, що Нацбанк дозволив продавати українцям безготівкову валюту з 21 липня.