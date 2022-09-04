Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року

Найбільший український онлайн-рітейлер Rozetka попереджає українців про дефіцит деяких товарів, який може виникнути вже цієї осені. Це пов'язано із високими цінами на товари, зниженням купівельної спроможності громадян, а також із проблемами логістики.

Rozetka попередила українців про майбутній дефіцит товарів: чого не залишиться в Україні вже цієї осені

Про те, на що і чому може виникнути дефіцит, розповів засновник Rozetka Владислав Чечоткін.

За словами топ-менеджера, в зону дефіциту можуть потрапити побутові електроприлади, сантехніка та електроніка. Такі товари українці купують не щодня, а з початком війни попит на них знизився ще більше. У людей стало менше грошей. А ті, хто має якісь заощадження, притримують їх, що називається, "на чорний день". Отже до покупки нових побутових приладів і нової електроніки вдаються лише тоді, коли старі вже остаточно не підлягають ремонту.

Крім того, більшість таких товарів привозиться з-за кордону, а отже, купуються за валюту. Таким чином, чим дорожчий долар і євро, тим вищі й ціни на побутові прилади та електроніку. Крім того, доставка товару в Україну значно подорожчала через зростання цін на пальне. Звісно, що це змусило продавців підвищити ціни на товари та переглянути довоєнні обсяги закупівлі товарів, значно скоротивши їх.

Rozetka попередила українців про майбутній дефіцит товарів: чого не залишиться в Україні вже цієї осені

“Поки ми намагаємося зменшувати або, краще сказати, оптимізувати партії товару, що купується, щоб не було його дефіциту, але й залишки не займали місце на складі довгий час. Тобто закуповуємо трохи більше, ніж потрібно. Однозначно можна говорити про скорочення асортименту, що вже досить помітно. Товар також буде дорожчим”, – поділився Чечоткін.

Якщо додати до обмеженого ввозу товарів ще й ускладнену логістику, то виходить, що в окремі періоди у торгових мережах буде виникати дефіцит на деякі товари.

Крім того, проблеми з доставкою поглибляться, якщо повернуть акциз на пальне. Тоді неминуче здорожчає весь імпорт: від харчів, що ввозяться з-за кордону, до всієї електроніки і побутової техніки. Щоправда влада запевняє, що пересічні українці майже не відчують запровадження акцизу. Але це не так, каже топ-менеджер Rozetka. Подорожчання вартості пального рітейлери обов'язково закладуть у вартість товарів, і все одно усі заплатять.

І звісно, що продавці будуть намагатись усіляко заощаджувати на доставці товарів. Можливо навіть - на збиток асортименту та кількості товарів, які ввозитимуть в Україну. Отже, українцям слід бути готовими, що саме тоді, коли виникне потреба в заміні старого холодильника або старої "пралки" на нові, їх може не бути.

Нагадаємо, в Україні очікують значного підвищення цін на електроніку.


Марченко Любов, Тудей





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