Доступна іпотека на вигідних умовах дістанеться не всім

В Україні запустили вигідну іпотечну програму. Наразі так звана "доступна іпотека" буде доступна не всім, а лише певним верствам населення.

Запуск програми пільгового житлового кредитування поки що здійснено в тестовому режимі. Подаватимуть заявки на участь у ній через "Дію", і зараз на порталі державних послуг доопрацьовують алгоритм програми.

Про пробний запуск доступної іпотеки повідомила прес-служба Мінекономіки.

У повідомленні, зокрема, йдеться, що в Україні стартує державна програма доступної іпотеки єОселя. З 3 жовтня програма запущена у тестовому режимі. Однак фактично вона почне працювати із середини жовтня - коли фахівці доопрацюють відповідний алгоритм у "Дії". Адже саме через державний портал "Дія" можна буде подавати заявку на доступну іпотеку.

На сьогодні до пільгового іпотечного кредитування підключилося п'ять банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Скай Банк та Глобус Банк. Ймовірно, згодом до видачі іпотечних кредитів приєднаються й інші банки.

Які умови програми єОселя?

Ця програма передбачає видачу іпотечного кредиту на наступних умовах:

кредитна ставка – 3% річних;

максимальна тривалість виплати кредиту – 20 років;

перший внесок – 20% вартості житла.

При цьому цьогоріч участь у програмі єОселя зможуть взяти не всі українці. Спочатку її учасниками можуть стати лише чотири категорії громадян:

військові та правоохоронці;

медики;

працівники освіти;

учені.

А ось уже з 2023 року програма почне працювати для всіх українців, але безробітним все-таки кредиту не дадуть.

При цьому для решти громадян, які не належать до чотирьох названих категорій, кредитна ставка буде вищою.