Доступна іпотека на вигідних умовах дістанеться не всім
В Україні запустили вигідну іпотечну програму. Наразі так звана "доступна іпотека" буде доступна не всім, а лише певним верствам населення.
Запуск програми пільгового житлового кредитування поки що здійснено в тестовому режимі. Подаватимуть заявки на участь у ній через "Дію", і зараз на порталі державних послуг доопрацьовують алгоритм програми.
Про пробний запуск доступної іпотеки повідомила прес-служба Мінекономіки.
У повідомленні, зокрема, йдеться, що в Україні стартує державна програма доступної іпотеки єОселя. З 3 жовтня програма запущена у тестовому режимі. Однак фактично вона почне працювати із середини жовтня - коли фахівці доопрацюють відповідний алгоритм у "Дії". Адже саме через державний портал "Дія" можна буде подавати заявку на доступну іпотеку.
На сьогодні до пільгового іпотечного кредитування підключилося п'ять банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Скай Банк та Глобус Банк. Ймовірно, згодом до видачі іпотечних кредитів приєднаються й інші банки.
Які умови програми єОселя?
Ця програма передбачає видачу іпотечного кредиту на наступних умовах:
- кредитна ставка – 3% річних;
- максимальна тривалість виплати кредиту – 20 років;
- перший внесок – 20% вартості житла.
При цьому цьогоріч участь у програмі єОселя зможуть взяти не всі українці. Спочатку її учасниками можуть стати лише чотири категорії громадян:
- військові та правоохоронці;
- медики;
- працівники освіти;
- учені.
А ось уже з 2023 року програма почне працювати для всіх українців, але безробітним все-таки кредиту не дадуть.
При цьому для решти громадян, які не належать до чотирьох названих категорій, кредитна ставка буде вищою.