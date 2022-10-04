Доступна іпотека на вигідних умовах дістанеться не всім

В Україні запустили вигідну іпотечну програму. Наразі так звана "доступна іпотека" буде доступна не всім, а лише певним верствам населення.

В Україні запускають доступну іпотеку: кому дешевих кредитів не варто чекати

Запуск програми пільгового житлового кредитування поки що здійснено в тестовому режимі. Подаватимуть заявки на участь у ній через "Дію", і зараз на порталі державних послуг доопрацьовують алгоритм програми.

Про пробний запуск доступної іпотеки повідомила прес-служба Мінекономіки.

У повідомленні, зокрема, йдеться, що в Україні стартує державна програма доступної іпотеки єОселя. З 3 жовтня програма запущена у тестовому режимі. Однак фактично вона почне працювати із середини жовтня - коли фахівці доопрацюють відповідний алгоритм у "Дії". Адже саме через державний портал "Дія" можна буде подавати заявку на доступну іпотеку.

На сьогодні до пільгового іпотечного кредитування підключилося п'ять банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Скай Банк та Глобус Банк. Ймовірно, згодом до видачі іпотечних кредитів приєднаються й інші банки.

В Україні запускають доступну іпотеку: кому дешевих кредитів не варто чекати

Які умови програми єОселя?

Ця програма передбачає видачу іпотечного кредиту на наступних умовах:

  • кредитна ставка – 3% річних;
  • максимальна тривалість виплати кредиту – 20 років;
  • перший внесок – 20% вартості житла.

При цьому цьогоріч участь у програмі єОселя зможуть взяти не всі українці. Спочатку її учасниками можуть стати лише чотири категорії громадян:

  • військові та правоохоронці;
  • медики;
  • працівники освіти;
  • учені.

А ось уже з 2023 року програма почне працювати для всіх українців, але безробітним все-таки кредиту не дадуть.

При цьому для решти громадян, які не належать до чотирьох названих категорій, кредитна ставка буде вищою.


Марченко Любов, Тудей





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