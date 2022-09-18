Доступна іпотека під 3% річних: хто з українців зможе отримати вигідний кредит з 1 жовтня
Українці з 1 жовтня зможуть скористатися програмою пільгового кредитування та придбати житло в кредит лише під 3% річних. Така можливість з'явиться не для всіх громадян, а лише для певних груп українців.
Оформити вигідну іпотеку на житло з жовтня зможуть:
- військовослужбовці;
- правоохоронці;
- педагоги;
- медики;
- вчені.
Особи, які оформили пільговий кредит, мають внести початковий внесок у розмірі 20% від загальної суми. Виплати суми, що залишилася, розіб'ють на 20 років.
Усім, хто відноситься до вищевказаних категорій населення і хоче отримати кредит, потрібно буде заповнити заявку в "Дії", вибрати житло, дочекатися відповіді від банків, а потім укласти договір на купівлю житла в іпотеку. Процедура виглядає максимально простою і не бюрократичною.
В уряді заявили, що програма пільгового кредитування допоможе забезпечити сотні тисяч українців власним житлом. У той же час збільшиться прибуток від податків, що позитивно вплине на економіку країни в цілому.
Раніше повідомлялося, що в Україні кардинально змінюються правила купівлі житла в новобудовах.