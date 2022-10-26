Президент підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах воєнного стану
Невдовзі він набуде чинності.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №8069) «Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану». Про це
За словами співавтора законопроєкту, заступник голови фінансового комітету Верховної ряди Ярослава Железняка, закон вступить в силу вже завтра.
«Президент підписав законопроект щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Через день після опублікування набирає чинності», -
Верховній Рада 6 жовтня прийняла законопроєкт №8069 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану".
Автором законодавчої ініціативи став глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.