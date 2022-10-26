Президент підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №8069) «Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану». Про це повідомляється на сайті українського парламенту.

За словами співавтора законопроєкту, заступник голови фінансового комітету Верховної ряди Ярослава Железняка, закон вступить в силу вже завтра.

«Президент підписав законопроект щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Через день після опублікування набирає чинності», - зазначив Железняк.

Верховній Рада 6 жовтня прийняла законопроєкт №8069 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану".

Автором законодавчої ініціативи став глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.