Президент підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах воєнного стану

Невдовзі він набуде чинності.

Президент підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах воєнного стану
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №8069) «Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану». Про це повідомляється на сайті українського парламенту.

За словами співавтора законопроєкту, заступник голови фінансового комітету Верховної ряди Ярослава Железняка, закон вступить в силу вже завтра.

«Президент підписав законопроект щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Через день після опублікування набирає чинності», - зазначив Железняк.

Верховній Рада 6 жовтня прийняла законопроєкт №8069 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану".

Автором законодавчої ініціативи став глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.


Артем Руденко, ZN.ua





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