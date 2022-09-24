Гетманцев вніс законопроєкт, що дозволяє націоналізацію системно важливих банків в умовах воєнного стану

За схемою націоналізації "Приватбанку" - визнання погіршення платоспроможності та викуп за 1 грн, інформує ZN.ua.

Гетманцев вніс законопроєкт, що дозволяє націоналізацію системно важливих банків в умовах воєнного стану
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8069 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану".

Автор законодавчої ініціативи - глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Серед авторів цього документу також Ярослав Железняк, Вікторія Кінзбурська, Ірина Аллахвердієва, Юлія Діденко, Євген Петруняк.

Фактично, законопроєктом ставиться на конвеєр націоналізація системно важливих банків, щодо яких держава запідозрить погіршення платоспроможності. Тобто, за тією ж схемою, за якою свого часу був націоналізований "Приватбанк".


Лія Ільченко, ZN.ua





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