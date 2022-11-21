«Дружба» стане дорожчою: Україна планує підняти плату за транзит нафти

Причиною є більш, ніж недружня поведінка Москви.

«Дружба» стане дорожчою: Україна планує підняти плату за транзит нафти
© tsargrad.tv

Наступного року Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» до Східної Європи. Про це пише Bloomberg.

Згідно з наявним у видання офіційним листом Акціонерного товариства «Укртранснафта», направленим російському ПАТ «Транснефть», збільшення ціни спричинене систематичними атаками Москви на енергетичні об’єкти України, інформує ZN.ua.

«Триваюче руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, зростання її вартості, дефіциту палива та запчастин», — йдеться у документі, підписаному керівником «Укртранснафти» Володимиром Цепендою.

Крім того, зросли витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об’єктів.

Компанія заявила, що підвищить тарифи на транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на €2,10 за тонну до €13,60 ($13,90 доларів) з 1 січня. У квітні передбачене ще одне підвищення тарифів, відтак річне зростання складе 51%.

«Транснефть» підтвердила, що отримала листа від української сторони. Як повідомило російське видання ТАСС, наразі листа вивчають, а потім оператор нафтової мережі обговорить це питання з урядом у Москві.

Як повідомлялось, 15 листопада поставки російської сирої нафти до Східної Європи були припинені після артобстрілу російськими військами електростанції, яка обслуговує трубопровід в Україні.

У серпні Україна зупиняла транзит нафти з РФ до Угорщини, Чехії та Словаччини через несплату російської сторони за транспортування.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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