Давати притулок переселенцям стане вигідно: як рахуватимуть субсидії

Кабінет міністрів України підтримав зміни до законодавства, які спрощують надання притулку внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, було розширено перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо притулять ВПО. Відповідну ухвалу подав Мінрегіон, інформує Апостроф .

Тепер право на компенсацію матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а й юридичні особи, ФОП, релігійні організації та інші. Одним словом, усі, хто готовий приймати переселенців.

Крім того , компенсація за притулок ВПО не обчислюватиметься при нарахуванні субсидій на житлово-комунальні послуги як отриманий дохід. А отже – не вплине на розмір субсидії та не зменшить її. Це нововведення розробило Мінсоцполітики.

Розмір компенсації за прихисток внутрішніх переселенців на сьогодні складає 450 грн на місяць за кожну особу. З 1 жовтня ця сума подвоїться.

Детальнішу інформацію можна дізнатися, зателефонувавши на номери "гарячої лінії" Мінреінтеграції.