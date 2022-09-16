Давати притулок переселенцям стане вигідно: як рахуватимуть субсидії

Кабінет міністрів України підтримав зміни до законодавства, які спрощують надання притулку внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, було розширено перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо притулять ВПО. Відповідну ухвалу подав Мінрегіон, інформує Апостроф.

Тепер право на компенсацію матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а й юридичні особи, ФОП, релігійні організації та інші. Одним словом, усі, хто готовий приймати переселенців.

Крім того , компенсація за притулок ВПО не обчислюватиметься при нарахуванні субсидій на житлово-комунальні послуги як отриманий дохід. А отже – не вплине на розмір субсидії та не зменшить її. Це нововведення розробило Мінсоцполітики.

Розмір компенсації за прихисток внутрішніх переселенців на сьогодні складає 450 грн на місяць за кожну особу. З 1 жовтня ця сума подвоїться.

Детальнішу інформацію можна дізнатися, зателефонувавши на номери "гарячої лінії" Мінреінтеграції.


Євген Устименко, Апостроф





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