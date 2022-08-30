Земля в Україні стане доступнішою для приватних інвесторів

Державна земля, а також земля, що перебуває у комунальній та приватній власності, стане доступнішою для приватних інвесторів, у тому числі іноземців, які візьмуть участь у повоєнному відновленні України.

Такі зміни, що мають полегшити і прискорити інвесторам доступ до української землі, містить законопроект №7711, зареєстрований урядом у Верховній Раді у понеділок, 29 серпня.

Тексту законопроекту на сайті парламенту наразі немає. Проте представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, у чому суть цього законопроекту.

Ініціатор цієї законодавчої ініціативи – прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Судячи з довгої назви законопроекту, його мета – створити підґрунтя для швидкої реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на відновлення економіки України під час дії воєнного стану та у післявоєнний період. Тобто, якщо парламент його схвалить, то будуть внесені зміни до деяких законодавчих актів щодо процедури доступу до української землі та її використання.

пропонується чітко виписати вимоги до інвесторів, яким нададуть доступ до спрощеної процедури;

закон також окреслить вимоги до інвестиційних проектів, які реалізовуватимуться у повоєнній Україні;

для інвесторів, чиї проекти відповідатимуть зазначеним критеріям, полегшать процедуру отримання у користування земельної ділянки державної, комунальної або приватної власності;

спростять процедуру дозволу для початку будівництва.

За словами Тараса Мельничука, законопроект містить такі моменти:

При цьому наразі невідомо, наскільки далеко у цьому випадку право користування земельною ділянкою знаходиться від права на землю взагалі.

Нагадаємо, що в Україні поки що заборонено продаж землі іноземцям.