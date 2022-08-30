Земля в Україні стане доступнішою для приватних інвесторів
Державна земля, а також земля, що перебуває у комунальній та приватній власності, стане доступнішою для приватних інвесторів, у тому числі іноземців, які візьмуть участь у повоєнному відновленні України.
Такі зміни, що мають полегшити і прискорити інвесторам доступ до української землі, містить законопроект №7711, зареєстрований урядом у Верховній Раді у понеділок, 29 серпня.
Тексту законопроекту на сайті парламенту наразі немає. Проте представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, у чому суть цього законопроекту.
Ініціатор цієї законодавчої ініціативи – прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Судячи з довгої назви законопроекту, його мета – створити підґрунтя для швидкої реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на відновлення економіки України під час дії воєнного стану та у післявоєнний період. Тобто, якщо парламент його схвалить, то будуть внесені зміни до деяких законодавчих актів щодо процедури доступу до української землі та її використання.
- пропонується чітко виписати вимоги до інвесторів, яким нададуть доступ до спрощеної процедури;
- закон також окреслить вимоги до інвестиційних проектів, які реалізовуватимуться у повоєнній Україні;
- для інвесторів, чиї проекти відповідатимуть зазначеним критеріям, полегшать процедуру отримання у користування земельної ділянки державної, комунальної або приватної власності;
- спростять процедуру дозволу для початку будівництва.
При цьому наразі невідомо, наскільки далеко у цьому випадку право користування земельною ділянкою знаходиться від права на землю взагалі.
Нагадаємо, що в Україні поки що заборонено продаж землі іноземцям.