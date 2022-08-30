Земля в Україні стане доступнішою для приватних інвесторів

Державна земля, а також земля, що перебуває у комунальній та приватній власності, стане доступнішою для приватних інвесторів, у тому числі іноземців, які візьмуть участь у повоєнному відновленні України.

Земля в Україні стане доступнішою для іноземців: яких змін на ринку очікувати після війни

Такі зміни, що мають полегшити і прискорити інвесторам доступ до української землі, містить законопроект №7711, зареєстрований урядом у Верховній Раді у понеділок, 29 серпня.

Тексту законопроекту на сайті парламенту наразі немає. Проте представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, у чому суть цього законопроекту.

Ініціатор цієї законодавчої ініціативи – прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Судячи з довгої назви законопроекту, його мета – створити підґрунтя для швидкої реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на відновлення економіки України під час дії воєнного стану та у післявоєнний період. Тобто, якщо парламент його схвалить, то будуть внесені зміни до деяких законодавчих актів щодо процедури доступу до української землі та її використання.

Земля в Україні стане доступнішою для іноземців: яких змін на ринку очікувати після війни
За словами Тараса Мельничука, законопроект містить такі моменти:

  • пропонується чітко виписати вимоги до інвесторів, яким нададуть доступ до спрощеної процедури;
  • закон також окреслить вимоги до інвестиційних проектів, які реалізовуватимуться у повоєнній Україні;
  • для інвесторів, чиї проекти відповідатимуть зазначеним критеріям, полегшать процедуру отримання у користування земельної ділянки державної, комунальної або приватної власності;
  • спростять процедуру дозволу для початку будівництва.

При цьому наразі невідомо, наскільки далеко у цьому випадку право користування земельною ділянкою знаходиться від права на землю взагалі.

Нагадаємо, що в Україні поки що заборонено продаж землі іноземцям.


Марченко Любов, Тудей





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